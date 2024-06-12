2024 Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 102910146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Biyoloji Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 291,84627
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 360.348
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910146
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,84627
Başarı Sıralaması: 360.348
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2023 – 2024: 67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,58271
Başarı Sıralaması: 361.537
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 43
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,77216
Başarı Sıralaması: 394
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.