2024 Çukurova Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910516

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 102910516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 321,09470
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 257.984
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910516
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,09470
Başarı Sıralaması: 257.984
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2023 – 2024: 67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,13606
Başarı Sıralaması: 253.156
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 260,70467
Başarı Sıralaması : 256.573
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,21320
Başarı Sıralaması: 256
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.