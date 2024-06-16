2024 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102950436 Ücretsiz

102950436 | Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102950436 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102950436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Kozan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 280,21837

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.141.329

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950436

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,21837

Başarı Sıralaması: 1.141.329

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,66183

Başarı Sıralaması:  1.129.820

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.171

Başarı Sıralaması:  1134116

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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