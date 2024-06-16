2024 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102950436 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102950436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Kozan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 280,21837
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.141.329
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102950436
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 280,21837
Başarı Sıralaması: 1.141.329
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,66183
Başarı Sıralaması: 1.129.820
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.171
Başarı Sıralaması: 1134116
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57