2024 Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951107 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 102951107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Kozan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 255,33030

Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.524.116

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951107

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 255,33030

Başarı Sıralaması: 1.524.116

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,47823

Başarı Sıralaması: 1.578.556

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.16923

Başarı Sıralaması: 1450650

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41