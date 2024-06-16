2024 Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102951107 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 102951107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Kozan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 255,33030
Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.524.116
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102951107
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Bahçe Tarımı
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 255,33030
Başarı Sıralaması: 1.524.116
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,47823
Başarı Sıralaması: 1.578.556
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200.16923
Başarı Sıralaması: 1450650
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41