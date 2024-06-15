2024 Çukurova Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102910737

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 102910737 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 339,22123

Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 145.601

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910737

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,22123

Başarı Sıralaması: 145.601

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,46558

Başarı Sıralaması: 218.248

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,74730

Başarı Sıralaması : 199.074

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,77132

Başarı Sıralaması: 156

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.