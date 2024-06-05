2024 Çukurova Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102910085

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102910085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102910085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+23 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 429,15887

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116

Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17.144

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910085   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,15887

Başarı Sıralaması: 17.144

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+23

Yerleşen 2023 – 2024: 116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,68364

Başarı Sıralaması:  15.867

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,69709

Başarı Sıralaması :  13.672

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,59540

Başarı Sıralaması:  12

Kontenjan 2020 :  90+3

Yerleşen 2020 : 93

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Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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