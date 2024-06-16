2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890067 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 102890067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 279,26687

Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.154.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890067

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 279,26687

Başarı Sıralaması: 1.154.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,80227

Başarı Sıralaması: 1.058.189

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.9268

Başarı Sıralaması: 935608

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47