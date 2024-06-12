2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102810086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 102810086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 286,01380

Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36

Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 386.064

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102810086

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,01380

Başarı Sıralaması: 386.064

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,85680

Başarı Sıralaması: 398.818

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,81215

Başarı Sıralaması: 382

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.