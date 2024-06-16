2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102890049 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102890049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 235,82412
Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.397
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102890049
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 235,82412
Başarı Sıralaması: 1.868.397
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,95541
Başarı Sıralaması: 1.646.677
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 187.40247
Başarı Sıralaması: 1599877
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47