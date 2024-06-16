2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102890049 Ücretsiz

102890049 | Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102890049 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102890049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 235,82412

Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.397

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890049

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,82412

Başarı Sıralaması: 1.868.397

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,95541

Başarı Sıralaması:  1.646.677

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187.40247

Başarı Sıralaması:  1599877

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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