2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102890076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 102890076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 180+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 397,86106

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 185

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 48.488

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890076

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,86106

Başarı Sıralaması: 48.488

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 185

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,09224

Başarı Sıralaması: 55.671

Kontenjan 2022: 200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,75034

Başarı Sıralaması : 56.935

Kontenjan 2021 : 200+5

Yerleşen 2021 : 205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,96326

Başarı Sıralaması: 33.8

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.