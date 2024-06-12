2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi ErgoterapiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102890077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü tercih kod numarası 102890077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban Puanı: 314,45888

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: 277.809

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890077

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,45888

Başarı Sıralaması: 277.809

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,80902

Başarı Sıralaması: 291.061

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,48082

Başarı Sıralaması : 312.58

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,63131

Başarı Sıralaması: 281

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.