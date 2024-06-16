2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü tercih kod numarası 102890085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Çerkeş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanı: 237,28120
Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.841.351
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102890085
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Endüstriyel Cam ve Seramik
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,28120
Başarı Sıralaması: 1.841.351
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200,62478
Başarı Sıralaması: 2.626.102
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614948
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3