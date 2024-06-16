2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890085 Ücretsiz

102890085 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü tercih kod numarası 102890085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü   Çerkeş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanı: 237,28120

Çankırı Karatekin Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.841.351

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890085

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Cam ve Seramik

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,28120

Başarı Sıralaması: 1.841.351

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,62478

Başarı Sıralaması:  2.626.102

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614948

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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