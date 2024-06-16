2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102890064 Ücretsiz

102890064 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102890064 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 102890064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Çevre Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı   Bölümü   Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 282,88149

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.104.110

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890064

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,88149

Başarı Sıralaması: 1.104.110

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,01870

Başarı Sıralaması:  844.469

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.85353

Başarı Sıralaması:  620169

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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