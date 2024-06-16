2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 102890079 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 102890079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 276,05907

Çankırı Karatekin Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.200.810

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890079

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,05907

Başarı Sıralaması: 1.200.810

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,87695

Başarı Sıralaması: 1.170.159

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.79363

Başarı Sıralaması: 1072373

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82