2024 Çankırı Karatekin Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890084

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102890084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 235,43362

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.071.035

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890084   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,43362

Başarı Sıralaması: 1.071.035

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,06227

Başarı Sıralaması:  926.805

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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