2024 Çankırı Karatekin Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890123 Ücretsiz

102890123 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 102890123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 276,48955

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.194.737

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890123

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,48955

Başarı Sıralaması: 1.194.737

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,92859

Başarı Sıralaması:  1.169.443

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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