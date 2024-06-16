2024 Çankırı Karatekin Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102890123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 102890123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 276,48955
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.194.737
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102890123
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 276,48955
Başarı Sıralaması: 1.194.737
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,92859
Başarı Sıralaması: 1.169.443
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---