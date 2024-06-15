2024 Çankırı Karatekin Üni. İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890081

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üni. İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 102890081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 229,55552

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.043.645

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890081   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,55552

Başarı Sıralaması: 1.043.645

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,14639

Başarı Sıralaması:  1.228.036

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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