2024 Çankırı Karatekin Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102810183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102810183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 225,23962

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.211.570

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102810183

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,23962

Başarı Sıralaması: 1.211.570

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,89962

Başarı Sıralaması: 1.217.896

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 55+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,00526

Başarı Sıralaması: 862

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.