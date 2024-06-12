2024 Çankırı Karatekin Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890060

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890060

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 102890060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 292,59654

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 357.216

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890060   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,59654

Başarı Sıralaması: 357.216

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,96463

Başarı Sıralaması:  319.65

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,34897

Başarı Sıralaması :  283.815

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,11516

Başarı Sıralaması:  244

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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