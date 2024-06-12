2024 Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201190053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201190053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 500,37781

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18.372

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201190053

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,37781

Başarı Sıralaması: 18.372

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,47912

Başarı Sıralaması: 25.379

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 405,67083

Başarı Sıralaması : 38.923

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,68715

Başarı Sıralaması: 45.3

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.