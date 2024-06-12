2024 Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201190053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201190053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 500,37781
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18.372
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201190053
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,37781
Başarı Sıralaması: 18.372
Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 488,47912
Başarı Sıralaması: 25.379
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,67083
Başarı Sıralaması : 38.923
Kontenjan 2021 : 8+0
Yerleşen 2021 : 8
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 460,68715
Başarı Sıralaması: 45.3
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.