2024 Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201110517

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 201110517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 266,21206
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 704.955
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201110517
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 266,21206
Başarı Sıralaması: 704.955
Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,13385
Başarı Sıralaması: 535.543
Kontenjan 2022: 19+0
Yerleşen 2022: 19
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+0
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,11649
Başarı Sıralaması: 849
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.