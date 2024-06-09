2024 Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201110102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 201110102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 368,35440

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 108.648

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110102

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,35440

Başarı Sıralaması: 108.648

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,92880

Başarı Sıralaması: 138.949

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,31831

Başarı Sıralaması : 139.066

Kontenjan 2021 : 7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,35129

Başarı Sıralaması: 149

Kontenjan 2020 : 7+0

Yerleşen 2020 : 7

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.