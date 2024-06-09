2024 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201110086

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201110086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çankaya Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201110086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 24+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 436,88630

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 9.758

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110086   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,88630

Başarı Sıralaması: 9.758

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,32898

Başarı Sıralaması:  15.566

Kontenjan 2022:  27+0

Yerleşen 2022: 27

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,19145

Başarı Sıralaması :  20.748

Kontenjan 2021 :  23+0

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 432,51353

Başarı Sıralaması:  11.3

Kontenjan 2020 :  31+0

Yerleşen 2020 : 31

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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