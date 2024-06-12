2024 Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201110562

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201110562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,08455

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 149.481

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110562

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,08455

Başarı Sıralaması: 149.481

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,20324

Başarı Sıralaması: 166.996

Kontenjan 2022: 59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,34060

Başarı Sıralaması : 195.212

Kontenjan 2021 : 59+0

Yerleşen 2021 : 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,51155

Başarı Sıralaması: 211

Kontenjan 2020 : 55+0

Yerleşen 2020 : 55

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.