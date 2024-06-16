2024 Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201150058 %50 İndirimli

201150058 | Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201150058 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201150058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 248,43414

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.641.500

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201150058

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,43414

Başarı Sıralaması: 1.641.500

Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,76572

Başarı Sıralaması:  2.115.857

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.46636

Başarı Sıralaması:  1323922

Kontenjan 2021:  15+0

Yerleşen 2021:  Doldu-15

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Kastamonu Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450544 Ücretsiz
2024 Kastamonu Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106450544 Ücretsiz
2024 Iğdır Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 105290050 Ücretsiz
2024 Iğdır Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 105290050 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 109451393 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 109451393 Ücretsiz
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 200150352 %50 İndirimli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 200150352 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları