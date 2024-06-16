2024 Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201150058 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201150058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 248,43414

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.641.500

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201150058

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,43414

Başarı Sıralaması: 1.641.500

Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,76572

Başarı Sıralaması: 2.115.857

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.46636

Başarı Sıralaması: 1323922

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Doldu-15