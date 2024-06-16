2024 Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201150049 Burslu

201150049 | Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201150049 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201150049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 358,12574

Çankaya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 374.644

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201150049

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 358,12574

Başarı Sıralaması: 374.644

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,56551

Başarı Sıralaması:  363.982

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353.50745

Başarı Sıralaması:  154225

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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