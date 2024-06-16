2024 Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 201190062 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 201190062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 281,72276
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.120.101
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201190062
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 281,72276
Başarı Sıralaması: 1.120.101
Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,27316
Başarı Sıralaması: 1.065.427
Kontenjan 2022: 28+0
Yerleşen 2022: Doldu-28
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232.86029
Başarı Sıralaması: 995887
Kontenjan 2021: 20+0
Yerleşen 2021: Doldu-20