2024 Çankaya Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201150076 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201150076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 247,23330
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.662.206
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201150076
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 247,23330
Başarı Sıralaması: 1.662.206
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,69593
Başarı Sıralaması: 1.651.775
Kontenjan 2022: 19+0
Yerleşen 2022: Doldu-19
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.94532
Başarı Sıralaması: 1346763
Kontenjan 2021: 18+0
Yerleşen 2021: Doldu-18