2024 Çankaya Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201150067 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201150067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 350,51968

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 421.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201150067

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 350,51968

Başarı Sıralaması: 421.194

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,00231

Başarı Sıralaması: 476.312

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.35943

Başarı Sıralaması: 419241

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7