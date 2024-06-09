2024 Çankaya Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201190057

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankaya Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201190057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201190057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,99879

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 133.67

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201190057   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,99879

Başarı Sıralaması: 133.67

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,78152

Başarı Sıralaması:  156

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,99318

Başarı Sıralaması :  160.519

Kontenjan 2021 :  8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,01861

Başarı Sıralaması:  155

Kontenjan 2020 :  8+0

Yerleşen 2020 : 8

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Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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