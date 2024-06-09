2024 Çankaya Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201110147

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 201110147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 382,97630
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 75.603
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201110147
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 382,97630
Başarı Sıralaması: 75.603
Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,86590
Başarı Sıralaması: 97.656
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: 10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,78684
Başarı Sıralaması : 112.425
Kontenjan 2021 : 8+0
Yerleşen 2021 : 8
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,84245
Başarı Sıralaması: 116
Kontenjan 2020 : 8+0
Yerleşen 2020 : 8
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.