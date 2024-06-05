2024 Çankaya Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201190056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201190056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

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Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 351,35751

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 49.466

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201190056

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,35751

Başarı Sıralaması: 49.466

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,57136

Başarı Sıralaması: 45.986

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,10309

Başarı Sıralaması : 38.649

Kontenjan 2021 : 33+0

Yerleşen 2021 : 33

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,27980

Başarı Sıralaması: 42.6

Kontenjan 2020 : 33+0

Yerleşen 2020 : 33

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.