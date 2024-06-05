2024 Çankaya Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201110474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 201110474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 318,61910

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 28

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 64.853

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110474

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,61910

Başarı Sıralaması: 64.853

Kontenjan 2023 – 2024 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 28

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,35402

Başarı Sıralaması: 63.645

Kontenjan 2022: 26+0

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,55132

Başarı Sıralaması : 47.481

Kontenjan 2021 : 23+0

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,38826

Başarı Sıralaması: 57.4

Kontenjan 2020 : 23+0

Yerleşen 2020 : 23

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.