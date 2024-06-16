2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 102770796 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 102770796 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Lapseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 235,26946

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.878.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102770796

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Maliye

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 235,26946

Başarı Sıralaması: 1.878.677

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,93703

Başarı Sıralaması: 2.087.615

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619289

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-19