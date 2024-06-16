2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102750226 Ücretsiz

102750226 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102750226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü tercih kod numarası 102750226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Kooperatifçilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kooperatifçilik   Bölümü   Biga Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kooperatifçilik   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kooperatifçilik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanı: 225,23242

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.070.470

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102750226

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Kooperatifçilik

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,23242

Başarı Sıralaması: 2.070.470

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,82748

Başarı Sıralaması:  2.238.173

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1607569

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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