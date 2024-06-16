2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102750826 Ücretsiz

102750826 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102750826 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102750826 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,53456

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.836.617

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102750826

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,53456

Başarı Sıralaması: 1.836.617

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,64214

Başarı Sıralaması:  1.952.185

Kontenjan 2022:  46+2

Yerleşen 2022:  Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1624692

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

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