2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102750826 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102750826 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,53456
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.836.617
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102750826
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,53456
Başarı Sıralaması: 1.836.617
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,64214
Başarı Sıralaması: 1.952.185
Kontenjan 2022: 46+2
Yerleşen 2022: Doldu-48
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624692
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-19