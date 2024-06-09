2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102790336

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102790336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   İktisat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü tercih kod numarası 102790336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İktisat  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü Taban Puanı: 285,56201

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü Başarı Sıralaması: 523.89

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790336   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 285,56201

Başarı Sıralaması: 523.89

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,99288

Başarı Sıralaması:  626.121

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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