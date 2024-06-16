2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 102750677 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 102750677 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Gökçeada Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 256,80718

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.499.544

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102750677

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,80718

Başarı Sıralaması: 1.499.544

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,41233

Başarı Sıralaması: 1.434.116

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.37872

Başarı Sıralaması: 1325258

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47