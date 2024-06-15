2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710157

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 102710157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 330,44314

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 180.119

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710157

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,44314

Başarı Sıralaması: 180.119

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,01752

Başarı Sıralaması: 191.854

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,60607

Başarı Sıralaması : 233.335

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,24818

Başarı Sıralaması: 158

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.