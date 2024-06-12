2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Uzay Bilimleri ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710696

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Uzay Bilimleri ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710696

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Fen Fakültesi   Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü tercih kod numarası 102710696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü Taban Puanı: 304,56244

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 310.909

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710696   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,56244

Başarı Sıralaması: 310.909

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,37055

Başarı Sıralaması:  332.347

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,00400

Başarı Sıralaması :  359.591

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,10489

Başarı Sıralaması:  357

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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