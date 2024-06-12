2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarımsal Yapılar ve SulamaBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102790245

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve SulamaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarımsal Yapılar ve SulamaBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102790245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü tercih kod numarası 102790245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü Taban Puanı: 249,69378

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü Başarı Sıralaması: 613.265

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790245   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,69378

Başarı Sıralaması: 613.265

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,08200

Başarı Sıralaması:  614.541

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,78715

Başarı Sıralaması:  561

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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