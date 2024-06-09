2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710545

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Ekonomisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü tercih kod numarası 102710545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi  Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban Puanı: 278,82660

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 582.742

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710545   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,82660

Başarı Sıralaması: 582.742

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,37136

Başarı Sıralaması:  517.145

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,01748

Başarı Sıralaması :  516.714

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,16743

Başarı Sıralaması:  508

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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