2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 102710545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 278,82660
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 582.742
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710545
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 278,82660
Başarı Sıralaması: 582.742
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,37136
Başarı Sıralaması: 517.145
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,01748
Başarı Sıralaması : 516.714
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,16743
Başarı Sıralaması: 508
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.