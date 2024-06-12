2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102710493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 254,43901

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 575.338

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710493

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,43901

Başarı Sıralaması: 575.338

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,46247

Başarı Sıralaması: 569.401

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,13295

Başarı Sıralaması: 511

Kontenjan 2020 : 15+1

Yerleşen 2020 : 16

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.