2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 102710209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sanat Tarihi Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 292,51255
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 403.922
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710209
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 292,51255
Başarı Sıralaması: 403.922
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,78231
Başarı Sıralaması: 407.073
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,20749
Başarı Sıralaması : 390.206
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,84784
Başarı Sıralaması: 361
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.