2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 102751278 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 102751278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Çan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 226,79473

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.040.146

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751278

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Dekoratif Sanatlar

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,79473

Başarı Sıralaması: 2.040.146

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,63983

Başarı Sıralaması: 2.193.538

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1603674

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-21