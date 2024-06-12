2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710872

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710872

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi   İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 102710872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü , Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 255,15150

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 569.742

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710872   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,15150

Başarı Sıralaması: 569.742

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,20893

Başarı Sıralaması:  555.968

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,71761

Başarı Sıralaması:  446

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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