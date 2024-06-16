2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751578 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102751578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 260,93129
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.432.198
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102751578
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,93129
Başarı Sıralaması: 1.432.198
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,25916
Başarı Sıralaması: 1.335.197
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207.58774
Başarı Sıralaması: 1337159
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62