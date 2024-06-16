2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751578 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102751578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 260,93129

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.432.198

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751578

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,93129

Başarı Sıralaması: 1.432.198

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,25916

Başarı Sıralaması: 1.335.197

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.58774

Başarı Sıralaması: 1337159

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62