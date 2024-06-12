2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710403

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102710403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 137 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,94318
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 137
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146.659
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710403
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 373,94318
Başarı Sıralaması: 146.659
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 137
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,71949
Başarı Sıralaması: 147.513
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,27241
Başarı Sıralaması : 139.203
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,06136
Başarı Sıralaması: 146
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.