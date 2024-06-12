2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710403

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102710403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 137 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,94318

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 137

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146.659

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710403

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,94318

Başarı Sıralaması: 146.659

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 137

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,71949

Başarı Sıralaması: 147.513

Kontenjan 2022: 130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,27241

Başarı Sıralaması : 139.203

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,06136

Başarı Sıralaması: 146

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.