2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 102751339 Ücretsiz

102751339 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 102751339 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 102751339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü   Bayramiç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 233,25367

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.916.503

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751339

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,25367

Başarı Sıralaması: 1.916.503

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,03467

Başarı Sıralaması:  1.989.807

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1624711

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-32

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