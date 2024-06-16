2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751499 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 102751499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 243,73300
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.723.997
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102751499
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 243,73300
Başarı Sıralaması: 1.723.997
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,62250
Başarı Sıralaması: 1.556.699
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 189.20458
Başarı Sıralaması: 1588125
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47