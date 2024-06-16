2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751499 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 102751499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 243,73300

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.723.997

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751499

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,73300

Başarı Sıralaması: 1.723.997

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,62250

Başarı Sıralaması: 1.556.699

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.20458

Başarı Sıralaması: 1588125

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47